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Финансисти от цял свят: Разводът между ЕС и Великобритания ще е без сделка
Великобритания най-вероятно ще напусне Европейския съюз без сделка, която да регулира процеса по самия развод и бъдещите отношения между двете страни, смятат 43,5% от главните финансови директори, според проучване на бизнестелевизията CNBC, предаде БНР.
Резултатите от анкетата, публикувани в петък, показват още по-висок процент от 52,6% от респондентите в Европа, Близкия Изток и Азия, очакващи този негативен сценарий, докато 50% от финансовите директори в Азиатско-тихоокеанския регион смятат, че Обединеното кралство ще излезе от ЕС без споразумение.
Междувременно повечето финансови директори на американски компании смятат, че датата на Брекзит отново ще бъде отложена във времето, като едва 30% от тях предполагат, че ще има неконтролирано напускане на ЕС.
Като цяло 32,3% от анкетираните предполагат, че Брекзит отново ще бъде отложен, за което през миналата седмица гласуваха и самите депутати в британския парламент.
Едва 3,2% от анкетираните от CNBC прогнозират, че във Великобритания може да се проведе втори Брекзит референдум.
Източник: novinite.bg
Снимка: pixabay.com