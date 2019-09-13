Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 13.09.2019 г.

13 септември 2019 15:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 14
Полиция Ямбол

Акцизни стоки без бандерол иззеха служители от ОДМВР-Ямбол. Днес при извършена проверка в частен имот в село Тенево, собственост на 44-годишна жена са открити и иззети по надлежен ред 1 кг тютюн и 200 ръчно свити цигари, без акцизен бандерол. По случая е образувана преписка по описа на ОДМВР-Ямбол.

 

По линия "Пожарна безопасност и защита на населението":

На 13 септември в 04:10 ч. по тел. 112 в РС „ПБЗН-Ямбол е получен сигнал за пожар на ел. табло на ул. „Вит“ в областния град. Отзовалите се на сигнала огнеборци и полицаи установили, че огънят е обхванал сухи треви и паркиран в близост лек автомобил. Пожара е загасен от един екип на РС „ПБЗН“ – Ямбол. Вследствие на пожара временно е било прекъснато ел. захранването на съседните имоти на улицата. Извършен е оглед от оперативна дежурна група, образувано е досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишнаследваща »


 