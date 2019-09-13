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Криминална хроника Ямбол - 13.09.2019 г.
Акцизни стоки без бандерол иззеха служители от ОДМВР-Ямбол. Днес при извършена проверка в частен имот в село Тенево, собственост на 44-годишна жена са открити и иззети по надлежен ред 1 кг тютюн и 200 ръчно свити цигари, без акцизен бандерол. По случая е образувана преписка по описа на ОДМВР-Ямбол.
По линия "Пожарна безопасност и защита на населението":
На 13 септември в 04:10 ч. по тел. 112 в РС „ПБЗН-Ямбол е получен сигнал за пожар на ел. табло на ул. „Вит“ в областния град. Отзовалите се на сигнала огнеборци и полицаи установили, че огънят е обхванал сухи треви и паркиран в близост лек автомобил. Пожара е загасен от един екип на РС „ПБЗН“ – Ямбол. Вследствие на пожара временно е било прекъснато ел. захранването на съседните имоти на улицата. Извършен е оглед от оперативна дежурна група, образувано е досъдебно производство.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет