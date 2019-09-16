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Новата учебна година започва днес

16 септември 2019 10:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 часа, брой четения: 61
Училище

Новата учебна година започва. Над 700 000 ученици ще влязат в класа днес, включително близо 60 000 първокласници.

Повече от 2400 училища в цялата страна са готови за първия звънец. Ремонтите на повечето от тях вече са приключили. В повече от 50 училища обаче учебният процес ще започне с незавършен ремонт. По същата причина 7 училища ще посрещнат своите възпитаници в други сгради.

Според министерството на образованието всички безплатни учебници за ученици от 1-7 клас вече са доставени. Има недостиг на учители. От общо 90 000 учители в България над 4000 настъпват в пенсионна възраст. Традиционно липсват учители по математика, физика, химия, информационни технологии и английски език.

Въпреки това повечето са свободни работни места за начални учители и преподаватели.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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