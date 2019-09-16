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Борис Джонсън днес ще се срещне с Жан-Клод Юнкер

16 септември 2019 11:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 часа, брой четения: 57
Борис Джонсън

Очаква се британският премиер да обяви, че Великобритания не е готова да забави Brexit.

Обединеното кралство не е готово да отложи Brexit след текущата си дата 31 октомври. Това според източник от Даунинг стрийт ще бъде обявено от премиера Борис Джонсън по време на работен обяд с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, който ще се проведе в Люксембург днес.

Очаква се Джонсън да каже, че иска сделка до 18 октомври, когато е насрочена европейска среща на върха. Ако не го направите, ще отхвърлите всяко предложение за отлагане на Brexit.

Главният преговарящ за Brexit на ЕС Мишел Барние също ще присъства на срещата в Люксембург, докато г-н Джонсън ще бъде придружен от секретаря по Brexit Стив Барклай и представителя за Brexit на Даунинг Стрийт Дейвид Фрост.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: Туитър

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