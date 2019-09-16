Стефан Данаилов отново в болница

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 часа, брой четения: 61 Излъчване:преди 9 часа, брой четения: 61

Стефан Данаилов отново постъпи в болница. Това съобщиха от УМБАЛ „Софиямед“, където той ще продължи възстановяването си, съобщи NOVA.

На актьора ще му бъдат направени нови изследвания и ще се подложи на рехабилитация.

Данаилов бе приет по спешност в болница "Бургасмед" на 20 август със счупена тазобедрена става след падане на хлъзгава тераса в хотел в Приморско.

Два дни по-късно го оперира светилото в травматологията проф. Андрей Йотов и екипа му от болница "Софиямед". Операцията продължила повече от 2 часа и според проф.Йотов е минала добре, без усложнения.