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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 17.09.2019г.
No. Дата на във. Длъжност Образование
587 24.6.2019 готвач средно
588 24.6.2019 камериер средно
589 24.6.2019 сервитьор средно
590 24.6.2019 рецепционист средно
685 15.7.2019 манипулант промишлеността начално
686 15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно
759 06.8.2019 ресторантски работник/готвач бързо хранене средно
760 06.8.2019 салонен управител/мениджър средно
823 19.8.2019 шивач средно,основно
824 19.8.2019 общ работник средно
825 19.8.2019 работник поддръжка средно
834 20.8.2019 монтажник кабелни комплекти начално
841 22.8.2019 машинен оператор средно
848 26.8.2019 мотокарист средно,основно+правоспособност
849 26.8.2019 перач вълна средно
851 26.8.2019 оператор решещи машини средно
855 27.8.2019 шофьор тежкотоварен автомобил основно
856 27.8.2019 общ работник начално
887 02.9.2019 технически сътрудник с румънски и гръцки език средно
888 02.9.2019 касиер средно
890 02.9.2019 обслужващ бензиностанция средно
891 02.9.2019 машиен оператор шиене средно
917 03.9.2019 леяр средно
918 03.9.2019 чистач на отливки основно
941 05.9.2019 общ работник строителство основно,средно
942 05.9.2019 помощник кухня/дюнерджия,пицар/ основно,средно
947 09.9.2019 образователен медиатор основно/средно/висше
953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина
960 11.9.2019 образователен медиатор основно/средно
962 12.9.2019 шофьор товарен бус средно, кат.С
963 12.9.2019 главен счетоводител висше
966 12.9.2019 образователен медиатор основно/средно/висше
968 13.9.2019 помощник възпитател средно
969 13.9.2019 помощник възпитател средно
971 13.9.2019 социален работник средно
972 13.9.2019 заместник директор учебна част висше
973 13.9.2019 учител начален етап висше
974 13.9.2019 асистент продавач висше
976 13.9.2019 образователен медиатор основно/средно/висше
977 13.9.2019 образователен медиатор основно/средно/висше
978 16.9.2019 монтажник мебели средно
979 16.9.2019 психолог детска градина висше
980 16.9.2019 помощник възпитател средно
981 16.9.2019 ресурсен учител висше
982 16.9.2019 помощник възпитател средно
983 13.9.2019 образователен медиатор основно/средно/висше
984 16.9.2019 общ работник без образование или начално
985 16.9.2019 образователен медиатор основно/средно/висше
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ
604 01.7.2019 СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ СЧЕТОВОДСТВО
605 01.7.2019 ПРОДАВАЧ- АРАНЖЬОР СРЕДНО
625 02.7.2019 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ВИСШЕ
626 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ГОРЕЩО ПРЕСОВАНЕ СРЕДНО
627 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОСТАВЯНЕ НА КАПСУЛ СРЕДНО
628 02.7.2019 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ СРЕДНО
629 02.7.2019 СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ, АВТОМАТИЧНА ПОТОЧНА ЛИНИЯ СРЕДНО
630 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СРЕДНО
631 02.7.2019 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА СРЕДНО
632 02.7.2019 ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕДНО