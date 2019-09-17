Номинацията на Лагард за президент на ЕЦБ ще бъде гласувана днес

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 43 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 43

Днес депутатите ще гласуват за номинацията на Кристин Лагард за президент на Европейската централна банка.

Преди тайното гласуване в пленарната зала ще има дебат.

Европейският парламент изразява становището си дали кандидатът е подходящ за поста, като окончателното решение се взема от Европейския съвет.

Лагард ще замени Марио Драги като шеф на Европейската централна банка. Кристин Лагард е изпълнителен директор на Международния валутен фонд от 2011 г. Тя беше предложена през юли от държавните ръководители.