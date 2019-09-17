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Номинацията на Лагард за президент на ЕЦБ ще бъде гласувана днес

17 септември 2019 10:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 43
Кристин Лагард

Днес депутатите ще гласуват за номинацията на Кристин Лагард за президент на Европейската централна банка.

Преди тайното гласуване в пленарната зала ще има дебат.

Европейският парламент изразява становището си дали кандидатът е подходящ за поста, като окончателното решение се взема от Европейския съвет.

Лагард ще замени Марио Драги като шеф на Европейската централна банка. Кристин Лагард е изпълнителен директор на Международния валутен фонд от 2011 г. Тя беше предложена през юли от държавните ръководители.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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