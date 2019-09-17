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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Времето във вторник остава слънчево с леко повишение на максималните температури
Днес отново ще бъде слънчево. След обяд ще има разкъсана висока облачност, главно над Северна България. Ще духа слаб запад-северозападен вятър, в Дунавската равнина временно умерен. Максимални температури между 29 и 34 градуса, в София - около 30, сочи прогнозата на НИМХ.
Атмосферното налягане ще продължи бавно да се понижава и до вечерта ще стане малко по-ниско от средното за месеца.
Над планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части умерен до силен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра – около 17.
Над Черноморието също ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса. Температурата на водата е 23-25. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В Сливен ще бъде предимно слънчево и топло. Ще духа слаб западен вятър. Минималната температура ще е 15 градуса, а максималната 31.
Снимка: pixabay.com