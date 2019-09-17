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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Двама пострадали след като ТИР се вряза в къща

17 септември 2019 14:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 часа, брой четения: 62
Снимка от мястото на инцидента

Цистерна се вряза в къща във врачанското село Борован. Тежкотоварният камион, който се е движел в посока Ферибот-Оряхово, не успял да вземе остър завой и се врязал в една от къщите край шосето, съобщава БНТ.

Минавайки през тротоара, помел пешеходец, който е с леки наранявания.

Шофьорът на камиона е във врачанската болница. Движението през село Борован е затруднено.

Източник: novinite.bg
Снимка: БГНЕС

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