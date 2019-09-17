Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Постановката „2 билета за Париж“ на 24 септември в зала „Сливен“

17 септември 2019 14:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 часа, брой четения: 47
...

На 24 септември от 19:00 часа, на сцената на зала „Сливен“, може да гледате постановката „2 билета за Париж“ от Христо Христов.

Режисьор е Робин Кафалиев, постановка – Тодор Мадолев, сценограф – Теодор Даскалов. Участавт Робин Кафалиев, Таня Кожухарова, Атанас Бончев-Наката, Мариела Топалова, Марияна Бранкованова, Цветана Благоева, Николай Сяров, Йоана Иванова, Яцек Янков.

Билети на касата на зала „Сливен“ или резервация на телефон: 0895 300 370

« предишнаследваща »


 