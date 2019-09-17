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Курс "Маникюр и педикюр"

17 септември 2019 17:26, Жулиета Николова (РЦИР)
Излъчване: РЦИР преди 5 часа, брой четения: 65
рцир

Курс по модулите "Маникюр" и "Педикюр" организира РЦИР гр. Сливен.

За повече информация и записване:

тел: 0887811025;0878577981

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