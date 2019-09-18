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Жан-Клод Юнкер: Рискът от бездействието Brexit остава много реален
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 44
Рискът на Великобритания да напусне ЕС без споразумение остава много реален. Това заяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, според агенция „Фокус“.
"Рискът от сключване на сделка остава много реален. Това може би ще бъде изборът на Обединеното кралство, но никога изборът на Европейския съюз", заяви Юнкер пред Европейския парламент в Страсбург два дни след срещата с британския премиер Борис Джонсън в Люксембург.
Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com