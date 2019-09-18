Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 65 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 65

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18. 09. 2019 г. (сряда) до отстраняване на аварията е прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - района на ул. "Баба Тонка", ул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Такстилец".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.