AMD EPYC™ 2-ро поколение продължава да превзема пазара с нови клиенти, постижения в производителността и сега със 100 световни рекорди

— Dell Technologies обяви 5 новопроектирани Dell EMC PowerEdge сървъри оптимизирани за 2-рото поколение AMD EPYC процесори—

— Nokia и IBM Cloud подчертават предимствата в производителността на 2-рото поколение AMD EPYC процесори в тяхното използване, докато ATOS, HPE, OVHcloud, TSMC и Supermicro съобщават за все по-разширяващото се приемане на платвормата в облачни, корпоративни и високопроизводителни изчислителни среди —

Рим, 18 септември 2019 г. —По време на европейската премиера в Рим , AMD (NASDAQ: AMD) днес очерта растящото приемане на 2-рото поколение AMD EPYC™ процесори сред облачните, корпоративните и HPC клиенти.

• Dell Technologies анонсира пет нови Dell EMC PowerEdge платформи с новите сървърни чипове. Тези платформи са изцяло новопроектирани и оптимизирани да поддържат характеристиките на AMD EPYC, включително PCIe® 4.0.

• IBM Cloud разясни как 2-рото поколение EPYC процесори могат да поддържат IBM Cloud клиентите в конкретни области, включително подобрена облачна сигурност, по-бърз обмен с паметта за анализ на данни и др. IBM обеща да даде повече новини за своите високопроизводителни среди през 2020 г.

• Nokia разказа как EPYC чиповете от второ поколение значително ускоряват нейните Cloud Packet Core системи, за да могат доставчиците на услуги да осигурят конвергирани широколентови, IoT, и др. комуникационни услуги за 5G. При тестовете, от Nokia са установили, че Cloud Packet Core системите с 2-ро поколение AMD EPYC са осигурили двукратно повишение на трансфера на пакети в сравнение с предишните й системи .

• ATOS, глобален лидер в дигиталните комуникации, съобщи че Genci използва 2-рото поколение AMD EPYC процесори, за да разшири използването на суперкомпютри за научните среди във Франция. Genci и ATOS използват тези сървърни чипове поради тяхната много висока производителност, ефективност и обща стойност на притежание.

• OVHcloud, глобален облачен доставчик, който се специализира в доставката на високопроизводителни, ценово-ефективни решения, съобщи за висок клас сървърна платформа базирана на процесора AMD EPYC™ 7402P, която ще бъде налична на пазара в края на 2019 г.

• TSMC от своя страна заяви, че новите AMD EPYC чипове помагат в изследванията за следващите поколения полупроводникови технологии.

EPYC производителност за HPC

AMD анонсира едно попълнение към 2-рото поколение AMD EPYC - процесорът AMD EPYC 7H12. Със своите 64 ядра/128 нишки, 2,6 GHz базова честота и 3,3 GHz макс. boost честота, процесорът с 280W TDP е специално изграден за HPC клиенти и задачи. В тестове проведени от ATOS на тяхната машина BullSequana XH2000, новият AMD EPYC 7H12 чип е постигнал LINPACK резултат от ~ 4.2 TeraFLOPS,, което е с ~11% по-високо от процесора AMD EPYC 7742 .

Поддържащи източници

