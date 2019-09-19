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Instagram предприема строги мерки срещу продукти за отслабване

19 септември 2019 12:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
Инстаграм

Instagram обяви по-строги публикации за продукти за отслабване и козметична хирургия. Някои от публикациите ще бъдат скрити от под 18 години, докато други, предлагащи „чудо“ продукти за отслабване, ще бъдат премахнати.

Тези мерки ще бъдат предприети поради нарастващата загриженост относно ефектите от насърчаването на диетични продукти и нереалистични цели върху младите хора, тъй като те имат пагубно влияние върху физическото и психическото здраве на младите хора. Промените ще бъдат въведени и във Facebook, който е собственик на Instagram.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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