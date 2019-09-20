Край Пловдив е регистрирано слабо земетресение

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 26

Земетресение с магнитуд 2,7 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България в Пловдивска област.

Земният трус е усетен в 1:33 ч. тази нощ с епицентър на 14 км източно от Садово, на 28 км източно от Пловдив и на 156 км източно от София, с дълбочина 2 км.

По данни на Геофизичния институт към БАН трусът е с магнитуд 2,6 по Рихтер и с епицентър северно от Поповица и на юг от Белозем, Пловдивско. Няма данни за материални щети.