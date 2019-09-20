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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

20 септември 2019 09:50, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55
tcv

Поради отстраняване на възникнала авария, на 20.09.2019г.(петък) от 9,30ч. до 16,30ч., ще бъде преустановено топлоподаването към следните адреси: "Гео Милев" №8; 10; 12 и 17 и "Братя Миладинови" №19 и 21.

Ръководството се извинява за създаденото неудобство.

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