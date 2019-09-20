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Изслушват Мария Габриел на 30 септември
Номинираната за еврокомисар от името на България Мария Габриел ще бъде изслушана от две комисии в Европейския парламент на 30 септември, съобщиха от Европейската комисия.
Габриел ще отговаря на въпросите на евродепутатите между 18:30 и 21:30 ч. местно време.
Тя ще се яви пред Комисията по култура и образование и Комисията по индустрия, изследвания и енергетика.
Графикът с изслушванията на кандидатите за еврокомисари е публикуван на сайта на ЕК.
Припомняме, очаква се българската представителка да поеме ресор "Иновации и младеж" в новата Европейска комисия.
Източник: Монитор