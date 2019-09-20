Изслушват Мария Габриел на 30 септември

Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 26

Номинираната за еврокомисар от името на България Мария Габриел ще бъде изслушана от две комисии в Европейския парламент на 30 септември, съобщиха от Европейската комисия.

Габриел ще отговаря на въпросите на евродепутатите между 18:30 и 21:30 ч. местно време.

Тя ще се яви пред Комисията по култура и образование и Комисията по индустрия, изследвания и енергетика.

Графикът с изслушванията на кандидатите за еврокомисари е публикуван на сайта на ЕК.

Припомняме, очаква се българската представителка да поеме ресор "Иновации и младеж" в новата Европейска комисия.