Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изслушват Мария Габриел на 30 септември

20 септември 2019 10:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 26
Мария Габриел

Номинираната за еврокомисар от името на България Мария Габриел ще бъде изслушана от две комисии в Европейския парламент на 30 септември, съобщиха от Европейската комисия.

Габриел ще отговаря на въпросите на евродепутатите между 18:30 и 21:30 ч. местно време.

Тя ще се яви пред Комисията по култура и образование и Комисията по индустрия, изследвания и енергетика.

Графикът с изслушванията на кандидатите за еврокомисари е публикуван на сайта на ЕК.

Припомняме, очаква се българската представителка да поеме ресор "Иновации и младеж" в новата Европейска комисия.

Източник: Монитор

« предишнаследваща »


 