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Вече официално: Красимир Станчев оглави НСО
Полковник Красимир Станчев вече официално оглави НСО, потвърдиха от "Дондуков" 2 за DarikNews.bg.
Малко по-късно бе разпратено и съобщение до медиите, в което се посочва, че държавният глава е подписал указа за назначението.
С документа Радев го удостоява с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 30 септември 2019 г.
Назначението му бе предложено от президента Румен Радев и одобрено от Министерския съвет. Станчев е бил последователно охранител в екипа на двама експремиери - Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев.
След кратко прекъсване за година-две Станчев се върна на работа в НСО при предишния началник на охранителната служба Данчо Дяков, който си тръгна заради друга изгодна оферта. Предшественикът му Ангел Антонов освободи Станчев като зам.-началник на НСО през 2016, след което Дяков го върна през 2018 г.
До момента Станчев ръководеше международния сектор в службата.
Източник: Дарик
Снимка: Sofia Photo Agency, архив