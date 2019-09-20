Вече официално: Красимир Станчев оглави НСО

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Полковник Красимир Станчев вече официално оглави НСО, потвърдиха от "Дондуков" 2 за DarikNews.bg.

Малко по-късно бе разпратено и съобщение до медиите, в което се посочва, че държавният глава е подписал указа за назначението.

С документа Радев го удостоява с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 30 септември 2019 г.

Назначението му бе предложено от президента Румен Радев и одобрено от Министерския съвет. Станчев е бил последователно охранител в екипа на двама експремиери - Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев.

След кратко прекъсване за година-две Станчев се върна на работа в НСО при предишния началник на охранителната служба Данчо Дяков, който си тръгна заради друга изгодна оферта. Предшественикът му Ангел Антонов освободи Станчев като зам.-началник на НСО през 2016, след което Дяков го върна през 2018 г.

До момента Станчев ръководеше международния сектор в службата.