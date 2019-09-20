Събор в Бинкос на 23 септември

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 9

С освещаване на мястото за изграждане на православен храм в понеделник, 23 септември, ще започне съборът в село Бинкос. Той се провежда за четвърта поредна година. Началото е 11:30 часа.

В празничната програма на събора ще вземат участие фолклорен оркестър „Хаджии“, с ръководител Господин Рахнев. Програмата ще продължи с хоро на площада пред кметството.