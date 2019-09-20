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Събор в Бинкос на 23 септември

20 септември 2019 20:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 9
Афиш

С освещаване на мястото за изграждане на православен храм в понеделник, 23 септември, ще започне съборът в село Бинкос. Той се провежда за четвърта поредна година. Началото е 11:30 часа.

В празничната програма на събора ще вземат участие фолклорен оркестър „Хаджии“, с ръководител Господин Рахнев. Програмата ще продължи с хоро на площада пред кметството.

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