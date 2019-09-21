Есента бавно, но сигурно настъпва в България

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 96 Излъчване:преди 2 дни, брой четения: 96

Точно в 23:44 часа на 22 септември започва астрономическата есен. 23 септември ще е първият есенен ден.

През тази година „златният” сезон ще бъде по-хладен от миналогодишния и с повече дъждове, предупреждават метеоролозите.

Есента е преходен сезон с понякога доста високи температури в началото (циганско лято) и умерени до по-ниски към края, когато зимното слънцестоене (около 21 декември в Северното полукълбо и 21 юни в Южното полукълбо) бележи астрономическото начало на следващия сезон.