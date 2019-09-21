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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Есента бавно, но сигурно настъпва в България

21 септември 2019 14:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 96
Утре вечер настъпва астрономическата есен

Точно в 23:44 часа на 22 септември започва астрономическата есен. 23 септември ще е първият есенен ден.

През тази година „златният” сезон ще бъде по-хладен от миналогодишния и с повече дъждове, предупреждават метеоролозите.

Есента е преходен сезон с понякога доста високи температури в началото (циганско лято) и умерени до по-ниски към края, когато зимното слънцестоене (около 21 декември в Северното полукълбо и 21 юни в Южното полукълбо) бележи астрономическото начало на следващия сезон.

Снимка: Станимир Петков

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