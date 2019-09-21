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Ситуацията с мигранти в Гърция става още по-лоша - лагерът в Лесбос е пренаселен

21 септември 2019 17:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 118
Мигранти

Властите на гръцкия остров Лесбос заявиха, че не са в състояние да приемат повече мигранти, тъй като в момента в лагера има четири пъти повече хора, отколкото капацитетът му.

В момента 12 000 души са задържани в лагера на Мория и няма начин да се настанят повече мигранти, заявиха властите на острова, съобщават БГНЕС и БНТ.

Новодошлите са длъжни да спят на открито или в палатки, тъй като съоръжението може да побере само 3000 души.

Властите също така заявиха, че вчера поне 410 повече мигранти пристигнаха в Лесбос от Турция.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: novinite.bg/MON

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