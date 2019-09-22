Прекъсване на водоподаването в част от кв. "Комлука"- в района на ул."Оборище"

ВиК-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 152 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 152

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.09.2019 г.(неделя) до 14.00ч. е прекъснато водоподаването на част от кв. "Комлука"- в района на ул."Оборище".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.