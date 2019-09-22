Земетресение с магнитуд 3,4 по Рихтер край Кърджали

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 96 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 96

Земетресение с магнитуд 3.4 по скалата на Рихтер отчете Европейският сеизмологичен институт на територията на България.

Епицентърът на земния трус е на 206 километра югоизточно от София и на 8 километра югозападно от Кърджали. Огнището е на 8 километра дълбочина.

Трусът е регистриран в 15:13 часа.