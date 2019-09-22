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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Земетресение с магнитуд 3,4 по Рихтер край Кърджали

22 септември 2019 16:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 96
Земетресение

Земетресение с магнитуд 3.4 по скалата на Рихтер отчете Европейският сеизмологичен институт на територията на България.

Епицентърът на земния трус е на 206 километра югоизточно от София и на 8 километра югозападно от Кърджали. Огнището е на 8 километра дълбочина.

Трусът е регистриран в 15:13 часа.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

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