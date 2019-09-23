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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Две момичета се изгубиха в планината край Сливен

23 септември 2019 12:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 часа, брой четения: 185
Планина

Две момичета са се изгубили в планината край Сливен и са открити след спасителна акция. Това съобщиха от Планинската спасителна служба, цитирани от „Фокус”.

От там допълниха, че за последното денонощие инцидентите в планината са били общо 3. Става дума за туристи, които са получили травми на краката. Единият случай е от Рилските езера, където е работил отрядът на Дупница. Другият инцидент е станал в района на Калофер между местността Паниците и хижа „Рай“.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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