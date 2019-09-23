Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 23.09-29.09.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 часа, брой четения: 139 Излъчване:преди 9 часа, брой четения: 139

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 23 до 29 септември 2019 г.?

Бира „Загорка“ специално пиво – 0,74 лв. за кен

Свински врат без кост, цяло парче – 8,49 лв. за кг.

Панирано пилешко филе със сусам или класик – 3,99 лв. за 500 грама

Кашкавал от краве мляко – 8,79 лв. за кг.

Кашкавал от краве мляко „Боженци“ – 4,49 лв. за 270 грама

Сирене от краве мляко „Еленко“ – 8,99 лв. за 800 грама

Баварска салата – 5,99 лв. за кг.

Натурална Активия „Danone“ – 0,89 лв. за 280 грама

Кристална захар „Захира“ – 1,08 лв. за кг.

Краставици клас 1 – 1,49 лв. за кг.

Мариновани краставички домашно или пикантни – 3,49 лв. за бурканче от 1 кг.

Слънчогледово олио „Бисер“ – 1,88 лв. за 1 литър

Домашна едросмляна лютеница „Олинеза“ – 2,98 лв. за бурканче от 515 грама

Замразено бутертесто „Фамилия“ – 2,89 лв. за 800 грама

За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/