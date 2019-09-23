ТИР се обърна на пътя Ветрен-Бургас

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 часа, брой четения: 65 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 65

ТИР се обърна на пътя от квартал Ветрен към Бургас, предаде БГНЕС.

Няма пострадали хора. При инцидента има материални щети по превозното средство.

Участъкът е обезопасен с конуси на пътя, на място има екипи на полицията.

Движението бе временно затруднено.