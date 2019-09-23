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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ТИР се обърна на пътя Ветрен-Бургас

23 септември 2019 16:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 часа, брой четения: 65
Снимка от мястото на инцидента

ТИР се обърна на пътя от квартал Ветрен към Бургас, предаде БГНЕС.

Няма пострадали хора. При инцидента има материални щети по превозното средство.

Участъкът е обезопасен с конуси на пътя, на място има екипи на полицията.

Движението бе временно затруднено.

Източник: БГНЕС

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