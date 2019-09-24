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AMD Ryzen Desktop Processor Update - Ryzen 9 3950X

24 септември 2019 09:45, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 3 часа, брой четения: 43
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23 септември 2019 г. - AMD направи следното съобщение за очакваната премиера на процесора AMD Ryzen 9 3950X и фамилията AMD Ryzen Threadripper от 3-то поколение:

 

Ние сме фокусирани върху посрещането на силното търсене на нашите процесори AMD Ryzen 3-то поколение, и сега планираме да пуснем както AMD Ryzen 9 3950X, така и първите членове на семейството AMD Ryzen Threadripper от 3-то поколение през м. Ноември т.г.. Вярваме, че когато ентусиастите получат първия в света 16-ядрен масов настолен процесор и следващото поколение най-висок клас настолни процесори, тяхното очакване ще си струва.

 

Освен това, AMD сподели първото официално изображение на AMD Ryzen Threadripper 3-то поколение, което можете да изтеглите тук.

https://edelmanftp.box.com/s/eylgsdy7yr9oqf7q1ijd452xeb1kog7q

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