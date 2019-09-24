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Туск и Джонсън не се разбраха за Брекзит
Не е бил постигнат пробив по Брекзит. Това заяви председателят на Европейския съвет Доналд Туск след срещата си с британския премиер Борис Джонсън.
Туск добави, че "нямаме време за губене".
Двамата се срещнаха в Ню Йорк, в кулоарите на срещата за климата на ООН, предаде АФП.
Джонсън повторно призова за гъвкавост от ЕС, за да се постигне сделка. Припомняме, че той настоява за напускане до 31 октомври, както бе договорено, със или без сделка.
Джонсън подчерта, че не иска твърд Брекзит, но по негови думи това ще е възможно само ако от договора отпадне т. нар. предпазен механизъм за ирландската граница.
Лейбъристите вчера гласуваха за неутралност при втори референдум за Брекзит, който да се проведе след изборите. Така подкрепиха лидера си Джереми Корбин.
Източник: Монитор