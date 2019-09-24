Силен трус край Истанбул

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 18

Земетресение със сила 4.7 по Рихтер беше регистрирано край турския град Истанбул в 11:00 ч. тази сутрин.

Трусът, с дълбочина 10 км, е с епицентър 64 км западно от Истанбул и на 22 километра южно от Силиври – град, с население 53 000 души.

Жители на града разказаха, че трусът е продължил само 10-12 секунди, но първите 5 се усещало доста силно.

Земетресението е усетено силно и в Истанбул.