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Силен трус край Истанбул

24 септември 2019 13:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 18
Земетресение

Земетресение със сила 4.7 по Рихтер беше регистрирано край турския град Истанбул в 11:00 ч. тази сутрин.

Трусът, с дълбочина 10 км, е с епицентър 64 км западно от Истанбул и на 22 километра южно от Силиври – град, с население 53 000 души.

Жители на града разказаха, че трусът е продължил само 10-12 секунди, но първите 5 се усещало доста силно.

Земетресението е усетено силно и в Истанбул.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

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