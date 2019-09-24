Село Струпец ще има православен храм

Община Сливен преди 9 часа, брой четения: 39 Излъчване:преди 9 часа, брой четения: 39

Започна изграждането на първия православен храм в село Струпец. Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Иоаникий прочете молитва за здраве и успех на жителите на селото и символично положи първия камък на църквата. На церемонията присъства и заместник-кметът на Сливен Пепа Чиликова и кметове на населени места.

24.09.2019 г.

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