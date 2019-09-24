В село Струпец започна изграждане на православен храм

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 часа, брой четения: 56 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 56

Започна изграждането на първия православен храм в село Струпец. Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Иоаникий прочете молитва за здраве и успех на жителите на селото и символично положи първия камък на църквата. На церемонията присъства и заместник-кметът на Сливен Пепа Чиликова и кметове на населени места.

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