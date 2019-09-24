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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В село Струпец започна изграждане на православен храм

24 септември 2019 14:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 часа, брой четения: 56
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Започна изграждането на първия православен храм в село Струпец. Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Иоаникий прочете молитва за здраве и успех на жителите на селото и символично положи първия камък на църквата. На церемонията присъства и заместник-кметът на Сливен Пепа Чиликова и кметове на населени места.

Снимки: Община Сливен

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