Българин загина, ударен от мълния в Гърция

Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 часа, брой четения: 64 Излъчване:преди 7 часа, брой четения: 64

Българин е загинал от мълния в Гърция, след като времето в страната рязко се влоши днес, съобщи "Елефтерос типос".

56-годишният българин е бил ударен от мълния в района на незаконно сметище край селището Алимаки на полуостров Пелопонес, предава БТА.

Това е вторият смъртен случай от мълния днес. По-рано загина 35-годишен пакистанец, който е извършвал земеделски дейности.