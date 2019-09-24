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Българин загина, ударен от мълния в Гърция

24 септември 2019 16:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 часа, брой четения: 64
Мълния

Българин е загинал от мълния в Гърция, след като времето в страната рязко се влоши днес, съобщи "Елефтерос типос".

56-годишният българин е бил ударен от мълния в района на незаконно сметище край селището Алимаки на полуостров Пелопонес, предава БТА.

Това е вторият смъртен случай от мълния днес. По-рано загина 35-годишен пакистанец, който е извършвал земеделски дейности.

Източник: Дарик
Снимка: pixabay.com

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