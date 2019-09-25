Одобриха Кьовеши за европрокурор

Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 часа, брой четения: 42 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 42

Европейският парламент и Европейският съвет одобриха окончателно румънката Лаура Кьовеши за главен прокурор на Европейската прокуратура.

Преговорите между Европейския парламент и Съвета за новия главен прокурор на Европа, който да ръководи Европейската прокуратура (EPPO), продължават от миналата пролет. Преговарящият екип на Парламента подкрепи Кьовеши по време на преговорите, въпреки противопоставянето на Съвета до този момент.

След споразумението с преговарящите на Съвета във вторник вечерта, председателят на Комитета за граждански свободи Хуан Фернандо Лопес Агилар заяви: "Г-жа Кьовеши е идеалният избор да стане главен прокурор на ЕС. Има отлични професионални компетенции. Освен това в момента Румъния не заема ключови постове в ЕС. Тя ще бъде една от силните жени, водещи ЕС отсега нататък".

"Много сме доволни, че г-жа Лаура Кьовеши ще ръководи новата европейска прокуратура. Тя отговаря най-добре на визията на Европейския парламент за силна и надеждна европейска прокуратура. Г-жа Кьовеши е изключително компетентна, с впечатляващи постиженията в борбата с корупцията и голяма смелост ", добави председателят на Комитета за бюджетен контрол Моника Холмайер (ЕНП).