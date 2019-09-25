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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 25.09.2019г.

25 септември 2019 09:32, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 4 часа, брой четения: 103

No. Дата на във. Длъжност Образование

685 15.7.2019 манипулант промишлеността начално

686 15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно

759 06.8.2019 ресторантски работник/готвач бързо хранене средно

760 06.8.2019 салонен управител/мениджър средно

887 02.9.2019 технически сътрудник с румънски и гръцки език средно

888 02.9.2019 касиер средно

890 02.9.2019 обслужващ бензиностанция средно

891 02.9.2019 машиен оператор шиене средно

917 03.9.2019 леяр средно

918 03.9.2019 чистач на отливки основно

941 05.9.2019 общ работник строителство основно,средно

942 05.9.2019 помощник кухня/дюнерджия,пицар/ основно,средно

953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина

962 12.9.2019 шофьор товарен бус средно, кат.С

966 12.9.2019 образователен медиатор основно/средно/висше

974 13.9.2019 асистент продавач средно

976 13.9.2019 образователен медиатор основно/средно/висше

978 16.9.2019 монтажник мебели средно

984 16.9.2019 общ работник без образование или начално

989 17.9.2019 стругар средно

2310 09.9.2019 продавач- консултант за Банско средно

995 19.9.2019 учител начален етап висше

996 19.9.2019 машинен оператор средно/технически/

997 20.9.2019 шивач средно

998 20.9.2019 дърводелец средно

999 24.9.2019 образователен медиатор средно/висше/основно

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

604 01.7.2019 СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ СЧЕТОВОДСТВО

625 02.7.2019 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ВИСШЕ

626 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ГОРЕЩО ПРЕСОВАНЕ СРЕДНО

627 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОСТАВЯНЕ НА КАПСУЛ СРЕДНО

628 02.7.2019 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ СРЕДНО

629 02.7.2019 СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ, АВТОМАТИЧНА ПОТОЧНА ЛИНИЯ СРЕДНО

630 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СРЕДНО

631 02.7.2019 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА СРЕДНО

632 02.7.2019 ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕДНО

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