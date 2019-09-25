12 кандидати за кмет на Сливен, сред тях и две дами. Вижте всички имена

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 53 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 53

12 кандидати ще се надпреварват за подкрепа в борбата за кметския стол на Сливен на предстоящите местни избори. Сред тях са и 2 дами. Регистрацията приключи снощи. Ето и всички кандидати:

Йордан Лечков /Нова алтернатива/

Румен Бозуков /Заедно за промяна/

Антоний Андонов /БАСТА/

Димитър Сяров /Демократична България/

Стефан Радев /ГЕРБ/

Кольо Милев /БСП/

Момчил Пантелеев /Християндемократическа партия на България/

Доброслав Иванов /НФСБ/

Николай Кадирев /Възраждане/

Пламена Петрова /БСДП/

Елена Попова /ЕНП/

Георги Георгиев /Атака/