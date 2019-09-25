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Сливен. Новини от източника. Последни новини
12 кандидати за кмет на Сливен, сред тях и две дами. Вижте всички имена
12 кандидати ще се надпреварват за подкрепа в борбата за кметския стол на Сливен на предстоящите местни избори. Сред тях са и 2 дами. Регистрацията приключи снощи. Ето и всички кандидати:
Йордан Лечков /Нова алтернатива/
Румен Бозуков /Заедно за промяна/
Антоний Андонов /БАСТА/
Димитър Сяров /Демократична България/
Стефан Радев /ГЕРБ/
Кольо Милев /БСП/
Момчил Пантелеев /Християндемократическа партия на България/
Доброслав Иванов /НФСБ/
Николай Кадирев /Възраждане/
Пламена Петрова /БСДП/
Елена Попова /ЕНП/
Георги Георгиев /Атака/
Източник: slivenpress