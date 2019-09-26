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Почина Жак Ширак

26 септември 2019 13:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 48
Жак Ширак

На 86-годишна възраст почина бившият френски президент Жак Ширак. Това съобщи семейството му, цитирани от Франс прес.

„Президентът Жак Ширак почина тази сутрин спокойно, в обкръжението на семейството си“, съобщи за Агенцията Франс Прес Фредерик Сала-Баро, зет на покойния държавен глава на Франция.

Източник: Дарик
Снимка: Gulliver/Getty Images

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