Почина Жак Ширак

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 48 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 48

На 86-годишна възраст почина бившият френски президент Жак Ширак. Това съобщи семейството му, цитирани от Франс прес.

„Президентът Жак Ширак почина тази сутрин спокойно, в обкръжението на семейството си“, съобщи за Агенцията Франс Прес Фредерик Сала-Баро, зет на покойния държавен глава на Франция.