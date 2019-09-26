Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 26.09.2019 г.

26 септември 2019 15:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 15
Полиция Ямбол

Служители от РУ-Ямбол задържаха 38-годишен мъж за притежание на наркотици. Вчера, в хода на полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотици е установено, че 38-годишен жител на Ямбол държи в себе си 1,5 грама наркотично вещество - метамфетамин. Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура - Ямбол.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишнаследваща »


 