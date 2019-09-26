Криминална хроника Ямбол - 26.09.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 15

Служители от РУ-Ямбол задържаха 38-годишен мъж за притежание на наркотици. Вчера, в хода на полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотици е установено, че 38-годишен жител на Ямбол държи в себе си 1,5 грама наркотично вещество - метамфетамин. Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура - Ямбол.