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Силно земетресение в Турция, усети се и в Югоизточна България, най-вече по курортите на Южното ни Черноморие
Силно земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на Западна Турция.
Трусът е усетен и в Югоизточна България, най-вече по курортите на Южното ни Черноморие.
Земният трус е регистриран в 13:59 ч. с епицентър на 21 км югоизточно от град Мармара Ерейли в Турция и на 66 км западно от Истанбул, с дълбочина 2 км, съобщава Европейският средиземноморски сеизмологичен център.
По данни на Геофизичния институт на БАН земетресението е с магнитуд 5,2 по Рихтер, с епицентър западно от град Бурса и с дълбочина 8,2 км.
Граждани на Турция съобщават, че земетресението е усетено много силно за около 10 секунди.
Източник: Дарик
Снимка: pixabay.com