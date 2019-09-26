Силно земетресение в Турция, усети се и в Югоизточна България, най-вече по курортите на Южното ни Черноморие

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 15

Силно земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на Западна Турция.

Трусът е усетен и в Югоизточна България, най-вече по курортите на Южното ни Черноморие.

Земният трус е регистриран в 13:59 ч. с епицентър на 21 км югоизточно от град Мармара Ерейли в Турция и на 66 км западно от Истанбул, с дълбочина 2 км, съобщава Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

По данни на Геофизичния институт на БАН земетресението е с магнитуд 5,2 по Рихтер, с епицентър западно от град Бурса и с дълбочина 8,2 км.

Граждани на Турция съобщават, че земетресението е усетено много силно за около 10 секунди.