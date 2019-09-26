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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Няма данни за пострадали и материални щети след земетресението в Турция

26 септември 2019 15:52, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 28
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Силно земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер бе регистрирано по-рано днес. Епицентърът му е на 66 км западно от Истанбул. Трусът е усетен в югоизточната част на страната, включително и в Сливен.

Началникът на отдел „Сигурност и управление при кризи" към Община Сливен инж. Снежана Кънева съобщи, че няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети на инфраструктурата. От Европейско-средиземноморски сеизмологичен център съобщават, че са възможни вторични трусове.

26.09.2016 г.

Снимка: Европейско-средиземноморски сеизмологичен център

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