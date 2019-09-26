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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Евакуираха служители на община Бургас заради силния трус в Турция, който бе усетен и в България

26 септември 2019 17:04, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28
Земетресение

Служители на община Бургас бяха евакуирани от сградата заради силния трус, регистриран в Турция. Те прекараха известно време навън пред сградата на кметството.

Мощното земетресение бе усетено в Бургаска област днес в 14:00 часа, съощава novinite.bg. Жители на Бургас, Карнобат, Айтос и морските курорти наоколо са силно уплашени.

Епицентърът е на 66 км западно от Истанбул - в Мраморно море, на дълбочина 12 км с магнитут 5,9 по скалата на Рихтер.

В същия район в рамките на два часа са регистрирани няколко труса. Най-силният от тях е в 13:59 ч., усетен и Югоизточна България.

Очакват се още вторични трусове.

Снимка: pixabay.com

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