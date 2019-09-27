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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

27 септември 2019 08:41, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32
tecv2

Днес, 27.09.2019г. от 9,00ч. до 16,00ч. ще бъде спряно топлоподаването към кварталите: "Младост"; "Дружба"; "Българка" и "Сини камъни", поради отстраняване на възникнали аварии по топлопреносната мрежа.

Извиняваме се за създаденото неудобство.

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