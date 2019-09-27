Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Днес, 27.09.2019г. от 9,00ч. до 16,00ч. ще бъде спряно топлоподаването към кварталите: "Младост"; "Дружба"; "Българка" и "Сини камъни", поради отстраняване на възникнали аварии по топлопреносната мрежа.

Извиняваме се за създаденото неудобство.