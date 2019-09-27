Откриване на новата учебна година в ДГ "Детски Рай"-2

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 1 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 1

С много трепет и вълнение, песни, танци и игри, стихчета и много настроение децата от детска градина "Детски Рай"- 2 откриха новата учебна година!!! Ден, изпълнен с много радост в детските очи и незабравими мигове!

Мили деца, пожелаваме Ви нестихващи усмивки и весели детски игри, безкрай забавления ,но и нови знания в дома на Вашата любима градина - "Детски Рай"!

Успешна новата учебна 2019/2020-та година!

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