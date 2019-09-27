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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Определени са местата за поставянето на агитационните материали за местните избори на 27 октомври

27 септември 2019 14:44, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 14 минути, брой четения: 7
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Със заповед на временно изпълняващ длъжността кмет на община Сливен Румен Иванов, се регламентират местата за поставянето на агитационните материали. Подробна информация може да намерите в прикачените файлове.

Файлове

Заповед - агитационни табла [402KB]

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