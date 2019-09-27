Определени са местата за поставянето на агитационните материали за местните избори на 27 октомври

Община Сливен преди 14 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 7

Със заповед на временно изпълняващ длъжността кмет на община Сливен Румен Иванов, се регламентират местата за поставянето на агитационните материали. Подробна информация може да намерите в прикачените файлове.

Файлове