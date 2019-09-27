Прекъсване водоподаването в южната част на район Нова загора - Села.

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 30.09.2019г.(понеделник) и 01.10.2019г.(вторник) ще бъде прекъснато водоподаването на селата Стоил войвода, Любенова махала, Любенец, Млекарево, Загорци, Езеро, Богданово, Радецки и Бял кладенец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.