Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди 3 дни, брой четения: 179 Излъчване:преди 3 дни, брой четения: 179

Днес, 30.09.2019г. от 9,00ч. до 16,00ч., без топлоподаване ще бъдат блокове 27, 28, 29, 32, 33, 35 и 36 в ж.к."Дружба". Спирането се налага, поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа.

Извиняваме се за причиненото неудобство.