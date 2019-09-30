Евакуираха пътниците на Летище София

Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 часа, брой четения: 63 Излъчване:преди 7 часа, брой четения: 63

Евакуираха пътниците от Терминал 1 на летище „София“. Това потвърдиха за Агенция „Фокус“ от пресцентъра на летището.

Причината е задействана противопожарна аларма на летище „София“. В 12:30 часа се е включила алармата за пожароизвестяване на Терминал 1 и са били евакуирани пътниците.

При оглед не е установен пожар. Летището продължава своята работа нормално.