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Евакуираха пътниците на Летище София

30 септември 2019 16:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 часа, брой четения: 63
Летище София

Евакуираха пътниците от Терминал 1 на летище „София“. Това потвърдиха за Агенция „Фокус“ от пресцентъра на летището.

Причината е задействана противопожарна аларма на летище „София“. В 12:30 часа се е включила алармата за пожароизвестяване на Терминал 1 и са били евакуирани пътниците.

При оглед не е установен пожар. Летището продължава своята работа нормално.

Източник: Дарик
Снимка: Летище София, пресслужба

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