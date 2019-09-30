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Изслушванията на кандидатите за комисари днес

30 септември 2019 16:42, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 7 часа, брой четения: 45
Европейският парламент

15.30-18.30 ч. (българско време)

 

Марош Шефчович, заместник-председател, Междуинституционални отношения и перспективи

Комисия по конституционни въпроси / Комисия по правни въпроси

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190930-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2

 

19.30-22.30 ч.

 

Мария Габриел, комисар, Иновации и младеж

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика / Комисия по култура и образование

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190930-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2

 

19.30-22.30 ч.

Фил Хоган, комисар, Търговия

Комисия по международна търговия

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес: https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190930-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2

 

Аудиовизуални услуги

 

Всички изслушвания са публични и могат да се следят на живо онлайн в EP Live.

Мултимедийният център на Парламента ще предостави видеоклипове с HD качество, снимки с висока резолюция и аудио материали (групирани по изслушвания в раздел Пакети от материали).

Видеозаписи от живото предаване и селекция от висококачествени снимки ще бъдат на разположение за изтегляне в рамките на 30 минути от началото на изслушването.

 

Допълнителна информация

Уебсайт за изслушванията

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/hearings2019/izslushvaniia-za-komisari-2019-gh

Мултимедиен център: мултимедийни пакети със свободен достъп

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/packages

#EPHearings2019: Научете повече за ресорите на кандидатите за комисари

https://epthinktank.eu/2019/09/26/commissioner_hearings_2019/

Видеозапис от техническия брифинг за медиите (26.09.2019 г.)

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20190926-1100-SPECIAL-PRESSER

Брифинг на Службата за изследвания на ЕП: Парламентарни изслушвания на кандидатите за комисари

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640131/EPRS_BRI(2019)640131_EN.pdf

Правилник за дейността на Европейския парламента: Изслушвания (Анекс VII)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_BG.html

Избор на Комисията (Член 125 от Правилника)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_BG.html

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