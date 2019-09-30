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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Изслушванията на кандидатите за комисари днес
15.30-18.30 ч. (българско време)
Марош Шефчович, заместник-председател, Междуинституционални отношения и перспективи
Комисия по конституционни въпроси / Комисия по правни въпроси
Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190930-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
19.30-22.30 ч.
Мария Габриел, комисар, Иновации и младеж
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика / Комисия по култура и образование
Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190930-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
19.30-22.30 ч.
Фил Хоган, комисар, Търговия
Комисия по международна търговия
Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес: https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190930-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
Аудиовизуални услуги
Всички изслушвания са публични и могат да се следят на живо онлайн в EP Live.
Мултимедийният център на Парламента ще предостави видеоклипове с HD качество, снимки с висока резолюция и аудио материали (групирани по изслушвания в раздел Пакети от материали).
Видеозаписи от живото предаване и селекция от висококачествени снимки ще бъдат на разположение за изтегляне в рамките на 30 минути от началото на изслушването.
Допълнителна информация
Уебсайт за изслушванията
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/hearings2019/izslushvaniia-za-komisari-2019-gh
Мултимедиен център: мултимедийни пакети със свободен достъп
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/packages
#EPHearings2019: Научете повече за ресорите на кандидатите за комисари
https://epthinktank.eu/2019/09/26/commissioner_hearings_2019/
Видеозапис от техническия брифинг за медиите (26.09.2019 г.)
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20190926-1100-SPECIAL-PRESSER
Брифинг на Службата за изследвания на ЕП: Парламентарни изслушвания на кандидатите за комисари
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640131/EPRS_BRI(2019)640131_EN.pdf
Правилник за дейността на Европейския парламента: Изслушвания (Анекс VII)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_BG.html
Избор на Комисията (Член 125 от Правилника)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_BG.html