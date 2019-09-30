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Авария в ТЕЦ „Марица Изток“ 1, има ранени

30 септември 2019 19:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 часа, брой четения: 83
ТЕЦ

Авария в ТЕЦ "Марица Изток" 1, има ранени работници, съобщава БГНЕС.

Двама души са пострадали тежко и са транспортират към болницата в Стара Загора.

Източник: Дарик
Снимка: БГНЕС

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