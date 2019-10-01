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Седемте съвета на Мевляна

01 октомври 2019 08:55, Ерма Иванова (Клуб Оптимист)
Излъчване: Клуб Оптимист преди 3 часа, брой четения: 41
Лотос

812 години от рождението на Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад Руми

 

Седемте съвета на Мевляна:

В щедростта и помощта бъди като река.

В състраданието и милосърдието бъди като слънце.

В прикриването на недостатъците на другите бъди като нощ.

В яростта и раздразнителността бъди като мъртвец.

В смиреността и скромността бъди като като земя.

В снизходителността бъди като море.

Или изглеждай, какъвто си, или бъди, какъвто изглеждаш.

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